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Гендиректор ЦСКА — о выплатах за Влашича: решение, которое аукнется международному футболу

Гендиректор ЦСКА — о выплатах за Влашича: решение, которое аукнется международному футболу
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Генеральный директор профессионального футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев высказался на тему скандального трансфера хорвата Николы Влашича в «Вест Хэм» из ЦСКА.

«Конечно, если говорить о ситуации с «Вест Хэмом» — это беспрецедентное решение, которое аукнется всему международному футболу в целом. Нарушен основополагающий принцип стабильности трудовых контактов. Прецедент очень опасный», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, изначально «Вест Хэм» перевёл ЦСКА неполную сумму за переход Влашича. В апреле 2023 года Международная федерация футбола (ФИФА) обязала «Вест Хэм» выплатить ЦСКА оставшуюся сумму и проценты пени за переход хорватского полузащитника Николы Влашича.

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