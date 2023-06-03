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Израиль обыграл Бразилию и вышел в полуфинал молодёжного ЧМ

Израиль обыграл Бразилию и вышел в полуфинал молодёжного ЧМ
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Завершился первый матч четвертьфинала чемпионата мира среди игроков до 20 лет, в котором встречались сборные Израиля и Бразилии. Израильтяне одержали победу со счётом 3:2.

На 56-й минуте Маркос Леонардо вывел Бразилию вперёд. Спустя три минуты Анан Халаили сравнял счёт. Основное время завершилось вничью — 1:1.

В начале дополнительного времени Матеус Насименто вновь вывел Бразилию вперёд, но Израиль опять быстро отыгрался. На этот раз счёт сравнял Хамза Шибли. В концовке первого экстра-тайма Дор Тургеман забил третий гол Израиля. Во втором экстра-тайме израильтяне дважды упустили шанс увеличить разрыв в счёте: пенальти не реализовали Илай Мадмон и Ахмад Ибрахим.

В полуфинале чемпионата мира Израиль сыграет с победителем матча США — Уругвай.

U20 ЧМ-2023 - финальный раунд. 1/4 финала
03 июня 2023, суббота. 20:30 МСК
Израиль U20
Окончен
3 : 2
ДВ
Бразилия U20
0:1 Леонардо – 56'   1:1 Халаили – 60'   1:2 Насименто – 91'   2:2 Шибли – 93'   3:2 Тургеман – 105+3'
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