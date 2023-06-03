Израиль обыграл Бразилию и вышел в полуфинал молодёжного ЧМ
Поделиться
Завершился первый матч четвертьфинала чемпионата мира среди игроков до 20 лет, в котором встречались сборные Израиля и Бразилии. Израильтяне одержали победу со счётом 3:2.
На 56-й минуте Маркос Леонардо вывел Бразилию вперёд. Спустя три минуты Анан Халаили сравнял счёт. Основное время завершилось вничью — 1:1.
В начале дополнительного времени Матеус Насименто вновь вывел Бразилию вперёд, но Израиль опять быстро отыгрался. На этот раз счёт сравнял Хамза Шибли. В концовке первого экстра-тайма Дор Тургеман забил третий гол Израиля. Во втором экстра-тайме израильтяне дважды упустили шанс увеличить разрыв в счёте: пенальти не реализовали Илай Мадмон и Ахмад Ибрахим.
В полуфинале чемпионата мира Израиль сыграет с победителем матча США — Уругвай.
Комментарии
- 4 июня 2023
-
00:01
-
00:00
- 3 июня 2023
-
23:52
-
23:51
-
23:42
-
23:38
-
23:33
-
23:29
-
23:22
-
23:14
-
22:59
-
22:58
-
22:46
-
22:30
-
22:30
-
22:27
-
22:21
-
22:21
-
22:17
-
22:02
-
22:01
-
21:57
-
21:46
-
21:45
-
21:36
-
21:35
-
21:34
-
21:30
-
21:26
-
21:20
-
21:19
-
21:16
-
21:16
-
21:13
-
21:10
Партнерский контент