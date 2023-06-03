Израиль обыграл Бразилию и вышел в полуфинал молодёжного ЧМ

Завершился первый матч четвертьфинала чемпионата мира среди игроков до 20 лет, в котором встречались сборные Израиля и Бразилии. Израильтяне одержали победу со счётом 3:2.

На 56-й минуте Маркос Леонардо вывел Бразилию вперёд. Спустя три минуты Анан Халаили сравнял счёт. Основное время завершилось вничью — 1:1.

В начале дополнительного времени Матеус Насименто вновь вывел Бразилию вперёд, но Израиль опять быстро отыгрался. На этот раз счёт сравнял Хамза Шибли. В концовке первого экстра-тайма Дор Тургеман забил третий гол Израиля. Во втором экстра-тайме израильтяне дважды упустили шанс увеличить разрыв в счёте: пенальти не реализовали Илай Мадмон и Ахмад Ибрахим.

В полуфинале чемпионата мира Израиль сыграет с победителем матча США — Уругвай.