Защитник «Рубина» Мартынович: хочется, чтобы у «Краснодара» наконец-то был первый трофей

Защитник казанского «Рубина» Александр Мартынович высказался об игре «Краснодара», за который выступал ранее.

«Я переживаю за свой бывший клуб. Желаю ему удачи. Хочется, чтобы у команды наконец-то был первый трофей. Они большие молодцы, что дошли до финала. Уверен, у них всё получится. В целом мне нравится, как «Краснодар» сейчас играет. Да, при каждой смене главного тренера есть определённые изменения, всё-таки надо подстраиваться под уровень и качество тех игроков, которые есть. Но в целом команда не отходит от своего стиля. И нынешний «Краснодар» не исключение», — приводит слова Мартыновича «Известия».

«Краснодар» занял шестое место в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. В Суперфинале Фонбет Кубка России команда встретится с ЦСКА 11 июня.