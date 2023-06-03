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РПЛ, сезон-2022/2023, 3 июня 2023, «Ахмат» — «Краснодар», первый гол «Ахмата», ошибка Матвея Сафонова — видео

Сафонов попытался убрать нападающего финтом. И нелепо подставил «Краснодар». Видео
Полина Куимова
Сафонов нелепо подставил «Краснодар»
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Обвести не получилось — и «Ахмат» забил. Место Матвея в основе на Суперфинал Кубка теперь под вопросом.

«Краснодар» в матче с «Ахматом» открыл счёт на 66-й минуте – Джон Кордоба после паса Ильзата Ахметова закатил мяч в ворота при отыгранном вратаре. Но уже спустя четыре минуты гости пропустили, и гол этот получился в результате нелепого «привоза» Матвея Сафонова.

МИР Российская Премьер-лига. 30-й тур
03 июня 2023, суббота. 17:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 66'   1:1 Камилов – 70'   2:1 Олейников – 78'   2:2 Олусегун – 90+1'

Нападающий «Ахмата» Ислам Альсултанов пошёл прессинговать вратаря «Краснодара», когда тот получил пас от защитника. Но Сафонов почему-то начал финтить, вместо того чтобы отдать передачу партнёру. В итоге Матвей далеко отпустил мяч, Альсултанов его забрал, потом Сафонов упал, а дальше Иван Олейников сделал паз низом на Владислава Камилова. Он и завершил работу, забросив мяч в ворота.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

В этом сезоне Сафонов ошибается не в первый раз (были ещё ошибки в игре с «Зенитом» и «Уралом», «Ростовом» и «Факелом»). При этом серию пенальти в Кубке Сафонов тоже вытаскивал. Так что главная интрига стартового состава «Краснодара» на матч Суперфинала Кубка России – выйдет ли Матвей в старте?

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