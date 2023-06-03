Сафонов попытался убрать нападающего финтом. И нелепо подставил «Краснодар». Видео

Обвести не получилось — и «Ахмат» забил. Место Матвея в основе на Суперфинал Кубка теперь под вопросом.

«Краснодар» в матче с «Ахматом» открыл счёт на 66-й минуте – Джон Кордоба после паса Ильзата Ахметова закатил мяч в ворота при отыгранном вратаре. Но уже спустя четыре минуты гости пропустили, и гол этот получился в результате нелепого «привоза» Матвея Сафонова.

Нападающий «Ахмата» Ислам Альсултанов пошёл прессинговать вратаря «Краснодара», когда тот получил пас от защитника. Но Сафонов почему-то начал финтить, вместо того чтобы отдать передачу партнёру. В итоге Матвей далеко отпустил мяч, Альсултанов его забрал, потом Сафонов упал, а дальше Иван Олейников сделал паз низом на Владислава Камилова. Он и завершил работу, забросив мяч в ворота.

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В этом сезоне Сафонов ошибается не в первый раз (были ещё ошибки в игре с «Зенитом» и «Уралом», «Ростовом» и «Факелом»). При этом серию пенальти в Кубке Сафонов тоже вытаскивал. Так что главная интрига стартового состава «Краснодара» на матч Суперфинала Кубка России – выйдет ли Матвей в старте?