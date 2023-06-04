Владимир Федотов признан лучшим тренером в РПЛ-2022/2023

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов признан лучшим тренером по итогам завершившегося сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги.
Российский специалист получил награду лучшему тренеру в Российской Премьер-Лиге, опередив двух других финалистов в этой номинации — Сергея Семака («Зенит») и Валерия Карпина («Ростов»). Под руководством Федотова ЦСКА занял второе место в турнирной таблице, набрав 58 очков по итогам 30 проведённых матчей. Кроме того, красно-синие пробились в финал Фонбет Кубка России, где сыграют с «Краснодаром».
«Очень тронут. Не испытывал такого волнения, даже находясь на тренерской скамейке. Спасибо голосующим, что оценили, и также благодарность родителям. Всем моим братьям, родственникам. Мы всегда вместе, эта награда тоже принадлежит им», — сказал Федотов.
Владимир Федотов возглавил ЦСКА летом прошлого года.
- 4 июня 2023
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