«Дальше работать было сложно». Дудиев объяснил, почему покидал «Балтику» в 2021-м

Полузащитник «Балтики» Аслан Дудиев вспомнил, почему ушёл из команды летом 2021 года.

«Сразу скажу, что никаких проблем в «Балтике» у меня никогда не было. Мне очень нравилось выступать за клуб. Я искренне полюбил Калининград – считаю это место одним из лучших для жизни. Рядом Европа, все люди добрые, воспитанные. У меня же двое детей, поэтому это особенно важно. Когда я уходил, то со всеми хорошо попрощался.

Почему уходил? Я выступал в «Балтике» 2,5 года. Всё это время работал под руководством Евгения Калешина. Каждый раз ставили задачу выхода, но никак не получалось. Один раз пролезли на пятое место – это был максимум. Калешин – прекрасный тренер, мы с ним до сих пор в хороших отношениях, однако бывают моменты, когда понимаешь: дальше работать вместе сложно. Я ему дал всё, он мне тоже. Да и хотелось какой-то перезагрузки. Что-то поменять в своей жизни. Мы хорошо попрощались, я собрал вещи и уехал.

Год отыграл в Волгограде. У меня закончился контракт и вновь появилась возможность вернуться. Не раздумывая собрал вещи, и снова приехал в Калининград», – сказал Дудиев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.