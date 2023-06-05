«Дальше работать было сложно». Дудиев объяснил, почему покидал «Балтику» в 2021-м

Полузащитник «Балтики» Аслан Дудиев вспомнил, почему ушёл из команды летом 2021 года.
«Сразу скажу, что никаких проблем в «Балтике» у меня никогда не было. Мне очень нравилось выступать за клуб. Я искренне полюбил Калининград – считаю это место одним из лучших для жизни. Рядом Европа, все люди добрые, воспитанные. У меня же двое детей, поэтому это особенно важно. Когда я уходил, то со всеми хорошо попрощался.
Почему уходил? Я выступал в «Балтике» 2,5 года. Всё это время работал под руководством Евгения Калешина. Каждый раз ставили задачу выхода, но никак не получалось. Один раз пролезли на пятое место – это был максимум. Калешин – прекрасный тренер, мы с ним до сих пор в хороших отношениях, однако бывают моменты, когда понимаешь: дальше работать вместе сложно. Я ему дал всё, он мне тоже. Да и хотелось какой-то перезагрузки. Что-то поменять в своей жизни. Мы хорошо попрощались, я собрал вещи и уехал.
Год отыграл в Волгограде. У меня закончился контракт и вновь появилась возможность вернуться. Не раздумывая собрал вещи, и снова приехал в Калининград», – сказал Дудиев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
- 5 июня 2023
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