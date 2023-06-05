Кирьяков: Малком — лучший игрок сезона в РПЛ. Выделяется, даже играя не в полную силу

Главный тренер футбольного клуба «Ленинградец» Сергей Кирьяков высказался о лучшем игроке сезона в Российской Премьер-Лиге.
«Если говорить о лучшем игроке, то это Малком. Он провёл сильный год, стал лучшим бомбардиром и внёс большую лепту в успех «Зенита». Он явно выделяется на фоне остальных. Если футболист забивает столько голов, играя некоторые матчи явно не на пределе своих возможностей, это говорит о том, что он на голову выше уровня чемпионата России. Малком здесь выделяется, даже играя не в полную силу», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Малком стал лучшим бомбардиром чемпионата России сезона-2022/2023. В течение этого розыгрыша национального первенства бразилец сумел отличиться 23 раза, сыграв при этом в 27 матчах. Отметим, что Малком забил 21 мяч с игры и только два – с пенальти.
- 5 июня 2023
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