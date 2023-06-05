Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кирьяков: Малком — лучший игрок сезона в РПЛ. Выделяется, даже играя не в полную силу

Кирьяков: Малком — лучший игрок сезона в РПЛ. Выделяется, даже играя не в полную силу
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер футбольного клуба «Ленинградец» Сергей Кирьяков высказался о лучшем игроке сезона в Российской Премьер-Лиге.

«Если говорить о лучшем игроке, то это Малком. Он провёл сильный год, стал лучшим бомбардиром и внёс большую лепту в успех «Зенита». Он явно выделяется на фоне остальных. Если футболист забивает столько голов, играя некоторые матчи явно не на пределе своих возможностей, это говорит о том, что он на голову выше уровня чемпионата России. Малком здесь выделяется, даже играя не в полную силу», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Малком стал лучшим бомбардиром чемпионата России сезона-2022/2023. В течение этого розыгрыша национального первенства бразилец сумел отличиться 23 раза, сыграв при этом в 27 матчах. Отметим, что Малком забил 21 мяч с игры и только два – с пенальти.

Материалы по теме
Малком признан лучшим игроком сезона в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023