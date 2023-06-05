Зиешу подарили футболку «Спартака» на матче МФЛ
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Сегодня, 5 июня, нидерландский полузащитник «Спартака» Квинси Промес и марокканский хавбек «Челси» Хаким Зиеш посетили матч 6-го тура третьего сезона Медийной футбольной лиги между «Народной командой» и «Бей Беги». Зиешу была вручена именная футболка красно-белых.
Первый удар в матче нанёс бывший тренер «Спартака» Олег Романцев. Игра проходит в Москве на домашнем стадионе красно-белых «Открытие Арена». Шестой тур станет заключительным на групповом этапе турнира. «Народная команда» является медийным клубом, организованным «Спартаком»; этот сезон Медиалиги является для команды дебютным.
Напомним, действующим чемпионом Медиалиги является команда 2DROTS. Этот клуб становился победителем как в первом, так и во втором сезоне турнира.
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