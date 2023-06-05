Индзаги рассказал о выборе между Лукаку и Джеко на финальный матч Лиги чемпионов

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги в преддверии финального матча Лиги чемпионов сезона-2022/2023 с «Манчестер Сити» рассказал о выборе между нападающими Ромелу Лукаку и Эдином Джеко.

«Кто выйдет в старте — Лукаку или Джеко? Я ещё ничего не решил насчёт этой позиции. Также я до конца не определился с линией полузащиты и обороны. Как и в последние два месяца, у меня есть выбор. Это лучшее, что может быть у тренера.

В последние два месяца я мог проводить ротацию. В первые пять месяцев текущего сезона подобной возможности у меня не было. Впереди ещё четыре тренировки. У тренера может быть много идей, и он часто их меняет.

Например, так было перед последним туром Серии А с «Торино»: вечером думаешь об одном, а утром видишь определённые обстоятельства, которые заставляют тебя изменить первоначальную задумку», – приводит слова Индзаги Football Italia.

Финал Лиги чемпионов состоится в субботу, 10 июня. Матч пройдёт в Стамбуле на стадионе «Ататюрк Олимпьят». Начало игры — в 22:00 мск. Ранее Индзаги поделился ожиданиями от предстоящей встречи.