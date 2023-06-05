Индзаги — о финале ЛЧ: мы встретимся с лучшей командой мира. Нужно сыграть слаженно

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги чемпионов, в котором его команда сразится с «Манчестер Сити».
«Мы понимаем, что встретимся с сильнейшей командой мира на данный момент. Мы сразимся с лучшими, с фантастическим составом и тренером, который ознаменовал целую эпоху. Современный футбол делится на до и после Гвардиолы. Нам нужно быть осторожными, играть слаженно, как единый механизм.
Это будет самая важная игра в моей карьере. Но я думаю, что это относится и к моим игрокам: Онана и Джеко играли в полуфинале, но не в финале. Это будет вечер, где нам воздастся по заслугам за все усилия. За последние три месяца «Интер» добился больших успехов», – цитирует Индзаги Football Italia.
Финал Лиги чемпионов состоится в субботу, 10 июня. Матч пройдёт в Стамбуле на стадионе «Ататюрк Олимпьят». Начало игры — в 22:00 мск. Ранее один из подопечных Индзаги высказался о предстоящей решающей встрече.
- 5 июня 2023
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