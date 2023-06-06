Олег Романцев: четыре матча дисквалификации для Соболева — это много

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев высказал своё мнение о поведении форварда красно-белых Александра Соболева в матче 28-го тура чемпионата России с ЦСКА.

«Справедливо ли удаление Соболева за то, что он потрогал пах? Это не мне судить. Я не ходил на комиссию. Зная Соболева, он очень жалеет об этом. Конечно, это не красит его, но он молодой парень и в будущем такого не повторит. Четыре матча дисквалификации, конечно, много. Пропуск одного матча и отношение народа – уже наказание», — приводит слова Романцева «РБ Спорт».

Напомним, на 67-й минуте матча 28-го тура судья удалил Соболева и защитника армейцев Виллиана Рошу. Форвард «Спартака» сфолил на Роше и исполнил неприличный жест перед защитником, что и стало причиной удаления. Позже Роша также был удалён за то, что повторил жест для арбитра.

КАДР ИЗ ТРАНСЛЯЦИИ

По итогам заседания КДК РФС, Соболев были дисквалифицирован на четыре матча. Также он подвергся серьёзной критике со стороны общественности.ппвр