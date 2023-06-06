Виталий Дьяков объяснил, почему считает Марцела Личку лучшим тренером сезона в РПЛ

Бывший российский защитник «Ростова» Виталий Дьяков объяснил, почему считает главного тренера «Оренбурга» Марцела Личку лучшим тренером сезона в РПЛ.
«Понятно, что «Зенит» сильнее всех, да и подбор игроков у Семака такой, какого нет ни у кого другого. Я бы выделил Марцела Личку из «Оренбурга». Команда играет в очень интересный и зрелищный футбол, который нравится всем. Да, в обороне есть проблемы, но в атаке они очень классно действуют — молодцы. «Оренбург» не закрывается, всегда играет в атаку, невзирая на соперника — они получают восемь мячей от «Зенита», а потом обыгрывают кого угодно. Они всегда пытаются играть в свой футбол, не подстраиваясь под другого. У «Оренбурга» нет заоблачных денег, в итоге клуб очень хорошо выступил, обладая таким подбором игроков. Поэтому я выделю Личку как лучшего тренера сезона», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
- 6 июня 2023
-
19:03
-
19:00
-
18:57
-
18:42
-
18:40
-
18:38
-
18:20
-
18:14
-
18:03
-
18:01
-
18:00
-
17:50
-
17:45
-
17:40
-
17:34
-
17:22
-
17:20
-
17:15
-
17:00
-
16:56
-
16:50
-
16:40
-
16:22
-
16:22
-
16:16
-
16:13
-
16:10
-
16:09
-
16:08
-
16:02
-
16:00
-
15:56
-
15:50
-
15:46
-
15:30