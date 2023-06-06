Виталий Дьяков объяснил, почему считает Марцела Личку лучшим тренером сезона в РПЛ

Бывший российский защитник «Ростова» Виталий Дьяков объяснил, почему считает главного тренера «Оренбурга» Марцела Личку лучшим тренером сезона в РПЛ.

«Понятно, что «Зенит» сильнее всех, да и подбор игроков у Семака такой, какого нет ни у кого другого. Я бы выделил Марцела Личку из «Оренбурга». Команда играет в очень интересный и зрелищный футбол, который нравится всем. Да, в обороне есть проблемы, но в атаке они очень классно действуют — молодцы. «Оренбург» не закрывается, всегда играет в атаку, невзирая на соперника — они получают восемь мячей от «Зенита», а потом обыгрывают кого угодно. Они всегда пытаются играть в свой футбол, не подстраиваясь под другого. У «Оренбурга» нет заоблачных денег, в итоге клуб очень хорошо выступил, обладая таким подбором игроков. Поэтому я выделю Личку как лучшего тренера сезона», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.