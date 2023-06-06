Ольга Смородская назвала тройку лучших тренеров сезона в РПЛ
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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о том, кто является лучшими тренерами сезона Российской Премьер-Лиги.
«Если говорить о лучших тренерах сезона РПЛ, то мне понравились Семак, Федотов и Карпин. Они — хорошие специалисты. «Ростов» провалил матч с ЦСКА — какая-то мистика. Я не ожидала такого. Да и, наверное, сам Карпин не ожидал. Но если рассматривать бюджеты и возможности, то у «Ростова» большой результат в этом сезоне», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Победу в Российской Премьер-Лиге нынешнего сезона одержал санкт-петербургский «Зенит» под руководством Сергея Семака. ЦСКА Владимира Федотова стал вторым, а «Ростов» Валерия Карпина финишировал четвёртым.
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