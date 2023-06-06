Источник: Аршавин не вошёл в правление «Зенита»

Заместитель генерального директора санкт-петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин не вошёл в правление клуба. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Всего в правлении «Зенита» оказались 10 человек, включая генерального директора Александра Медведева и главного тренера Сергея Семака. Также в числе руководителей клуба будет находиться исполнительный директор Максим Погорелов.

Аршавин выступал за «Зенит» в 1999–2008 и 2012–2015 годах. В составе сине-бело-голубых Андрей трижды становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА. Карьеру игрок закончил в 2018 году в составе казахстанского «Кайрата». Аршавин проходил обучение в Центре повышения квалификации тренеров Академии «Зенита», где получил лицензию категории С.