Моуринью обсудил продление контракта с «Ромой»
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Жозе Моуринью остаётся на посту главного тренера «Ромы» до 2024 года.
Владелец римской команды Дэн Фридкин в понедельник, 5 июня, провёл встречу с португальским специалистом. Фридкин планирует не только продолжить сотрудничество с Моуринью, но и продлить контракт, который истечёт в следующем году, сообщает Sportitalia.
Моуринью работает с «Ромой» с сезона-2021/2022. В этом году он довёл команду до финала Лиги Европы. Там римская команда сыграла с «Севильей», но потерпела поражение (1:1 в основное и дополнительное время, 1:4 по пенальти).
Недавно УЕФА начал разбирательство по делу о поведении Моуринью в рамках финала Лиги Европы. Тренер обвиняется в оскорблениях главного судьи Энтони Тейлора, обслуживающего финал Лиги Европы.
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