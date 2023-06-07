Моуринью обсудил продление контракта с «Ромой»

Жозе Моуринью остаётся на посту главного тренера «Ромы» до 2024 года.

Владелец римской команды Дэн Фридкин в понедельник, 5 июня, провёл встречу с португальским специалистом. Фридкин планирует не только продолжить сотрудничество с Моуринью, но и продлить контракт, который истечёт в следующем году, сообщает Sportitalia.

Моуринью работает с «Ромой» с сезона-2021/2022. В этом году он довёл команду до финала Лиги Европы. Там римская команда сыграла с «Севильей», но потерпела поражение (1:1 в основное и дополнительное время, 1:4 по пенальти).

Недавно УЕФА начал разбирательство по делу о поведении Моуринью в рамках финала Лиги Европы. Тренер обвиняется в оскорблениях главного судьи Энтони Тейлора, обслуживающего финал Лиги Европы.