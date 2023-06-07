Лионель Месси объявил о переходе в «Интер Майами»

Аргентинский нападающий Лионель Месси продолжит карьеру в МЛС. Об этом экс-игрок «Барселоны» и «Пари Сен-Жермен» рассказал в специальном заявлении.
«Я не вернусь в «Барсу», я перехожу в «Интер Майами». Вопрос не закрыт на сто процентов, но осталось утрясти некоторые детали», – сказал Месси в интервью Mundo Deportivo и Sport.
Напомним, «ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. 35-летний игрок покинул клуб на правах свободного агента: Лионель выступал за команду с лета 2021 года.
Прежде чем принять предложение «Интера», Лионель отверг предложения «Барселоны» и клуба из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль», который обещал выплатить футболисту € 1,2 млрд за два года.
В завершившемся сезоне аргентинский нападающий принял участие в 41 матче за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач.
- 7 июня 2023
-
22:26
-
22:26
-
22:19
-
22:13
-
22:06
-
22:01
-
22:00
-
21:46
-
21:43
-
21:40
-
21:33
-
21:31
-
21:27
-
21:25
-
21:20
-
21:18
-
21:16
-
21:00
-
20:59
-
20:56
-
20:47
-
20:42
-
20:41
-
20:41
-
20:39
-
20:31
-
20:29
-
20:27
-
20:22
-
20:20
-
20:16
-
20:14
-
20:12
-
20:10
-
20:00