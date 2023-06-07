Месси в ближайшие часы объявит о переходе в «Интер Майами» — Романо

Аргентинский форвард Лионель Месси выбрал «Интер Майами». В ближайшие часы Лео должен объявить о своём решении, об этом сообщает на своей странице в «Твиттере» итальянский инсайдер Фабрицио Романо.
По информации журналиста, в следующем сезоне Месси будет выступать в американской МЛС, и у «Барселоны» больше нет шансов добиться возвращения семикратного обладателя «Золотого мяча» в Каталонию.
Напомним, «ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. 35-летний игрок покинул клуб на правах свободного агента: Лионель выступал за команду с лета 2021 года. Отец Месси Хорхе заявил, что его сын хочет вернуться в «Барселону», в структуре которой находился с 2000 по 2021 год.
В завершившемся сезоне аргентинский нападающий принял участие в 41 матче за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач.
- 7 июня 2023
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