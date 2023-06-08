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Масалитин: у «Родины» будут шансы, только если «Пари НН» будет валять дурака

Масалитин: у «Родины» будут шансы, только если «Пари НН» будет валять дурака
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Футбольный эксперт Валерий Масалитин поделился мнением о первом стыковом матче за право играть в Российской Премьер-Лиге между «Родиной» и «Пари Нижний Новгород».

«У «Пари НН» очень хороший состав. Его попадание в стыки – это результат тренерской чехарды, которая не привела ни к чему хорошему. Юран проделал отличную работу. Видно, что ребята взбодрились и показывают игру, которая приносит им результат. Нижегородцы были фаворитами в этой паре. Они это подтвердили, выиграв 3:0. Если не упадёт мотивация, то они сохранят прописку.

Судя по составу, «Родина» не готова к РПЛ. Ну а как можно выиграть, если футболисты не соответствуют уровню РПЛ? Вы посмотрите, что сделали с «Торпедо». Смысл выходить с таким составом, чтобы потом вылетать? Нужно серьёзное усиление.

Если у нижегородцев ещё будет мотивация продолжать борьбу, то у «Родины» нет шансов их пройти. А если команда РПЛ выйдет валять дурака в ответном матче, то шансы будут», — приводит слова Масалитина «Евро-Футбол.Ру».

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