Павленко показывал «козу», «Пари НН» праздновал разгром над «Родиной». Яркие фото

7 июня в Москве на стадионе «Академия «Спартак» имени Ф. Черенкова» завершился первый стыковой матч за право выступать в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2023/2024, в котором встречались «Родина» (Москва) и «Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород). Финальный свисток арбитра Кирилла Левникова зафиксировал итоговый счёт 3:0 в пользу гостей.

Счёт в матче на 11-й минуте открыл полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян, воспользовавшийся ошибкой вратаря соперников. На 57-й минуте гости удвоили преимущество при помощи стандартного положения: Владислав Яковлев головой замкнул навес Николая Калинского со штрафного. В компенсированное время счёт разгромным сделал Альберт Шарипов, результативно завершивший контратаку гостей.

Генеральный директор клуба «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов оставил без комментария вопрос о продлении контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.

«Контракт Глушакова? Давайте про контракты игроков будем говорить после ответной игры с «Родиной». Сейчас все мысли только об игре», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Лучшие кадры с матча между «Родиной» и «Пари Нижний Новгород» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.