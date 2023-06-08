Билеты на первый матч Месси в «Интер Майами» стоят дороже, чем билеты на финал НБА

Переход Лионеля Месси из «ПСЖ» в «Интер Майами» серьёзно повлиял на стоимость билетов на матчи американского клуба, сообщает SportsLens. Согласно данным твиттера TickPick, цена билета на первую игру Месси за его новый клуб, который пройдёт 21 июля составляет $ 521. В этот день «Интер Майами» сыграет на своём домашнем стадионе DRV PNK в Форт-Лодердейле с мексиканским «Крус Асулем» в Кубке лиг — турнире с участием всех команд МЛС и Лиги MX.

Для сравнения стоимость посещения третьего матча финала НБА между «Майами Хит» и «Денвер Наггетс» равнялась $ 412. До объявления о трансфере аргентинца цена билета на первый матч «Интер Майами» составляла $ 29, то есть она увеличилась в 17 раз. С приходом Месси ожидается и серьёзное увеличение продаж различных товаров вокруг арены, а также рост количества просмотров платных трансляций. Согласно ряду сообщений игрок также получит часть доходов от спонсорских соглашений с Apple и Adidas, а в будущем стать одним из совладельцев клуба.

«Интер Майами» объявил о трансфере Месси вечером 7 июня по московскому времени.