В женском чемпионате Панамы произошла жёсткая драка. Видео

В социальных сетях стал вирусным ролик из женского чемпионата Панамы по футболу. Однако запечатлён на видео далеко не футбольный момент, а жёсткая драка спортсменок из команд «Пласа Амадор» и «Спортинг Сан Мигель».

Жёсткая драка в женском чемпионате Панамы. Видео:

Инцидент произошёл в матче четвертьфинала Панамской лиги. Одна из девушек, выступающая за команду «Пласа Амадор», агрессивно налетела на соперницу и ударила её по лицу. Всего в объективы телекамер попало два акцентированных удара по лицу — в обоих случаях досталось футболисткам «Спортинга». Однако в массовую драку дело не перешло — остальные участники матча быстро разняли дерущихся коллег.

Ролик драки в женском чемпионате Панамы вызвал немалый резонанс в социальных сетях.