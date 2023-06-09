В женском чемпионате Панамы произошла жёсткая драка. Видео
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В социальных сетях стал вирусным ролик из женского чемпионата Панамы по футболу. Однако запечатлён на видео далеко не футбольный момент, а жёсткая драка спортсменок из команд «Пласа Амадор» и «Спортинг Сан Мигель».
Жёсткая драка в женском чемпионате Панамы. Видео:
Инцидент произошёл в матче четвертьфинала Панамской лиги. Одна из девушек, выступающая за команду «Пласа Амадор», агрессивно налетела на соперницу и ударила её по лицу. Всего в объективы телекамер попало два акцентированных удара по лицу — в обоих случаях досталось футболисткам «Спортинга». Однако в массовую драку дело не перешло — остальные участники матча быстро разняли дерущихся коллег.
Ролик драки в женском чемпионате Панамы вызвал немалый резонанс в социальных сетях.
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