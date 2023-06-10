Эрнандес получил разрыв передней крестообразной связки и выбыл до конца сезона МЛС

Мексиканский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Хавьер Эрнандес получил разрыв передней крестообразной связки правого колена, сообщает ESPN. Это произошло в ходе матча Открытого Кубка США с «Реал Солт-Лейк» (2:4), в котором форвард был заменён на 24-й минуте. Мексиканца унесли с поля на носилках после того, как он упал на поле без контакта с другими игроками.
35-летний Эрнандес пропустит остаток сезона – 2023 в МЛС. Ему предстоит перенести операцию и пройти через процесс восстановления.
Поскольку контракт мексиканца истекает в конце сезона, возможно, он сыграл свою последнюю игру за «Гэлакси». Есть опасения, что травма может даже положить конец его карьере.
В этом сезоне Эрнандес забил один гол в 12 матчах чемпионатов и кубков. Всего он 39 раз поражал ворота соперников в 80 играх с момента подписания контракта с калифорнийцами перед сезоном — 2020.
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