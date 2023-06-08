90 min: Суарес присоединится к Месси в МЛС

Уругвайский нападающий Луис Суарес собирается перейти в «Интер Майами» и воссоединиться с бывшим товарищем по «Барселоне» Лионелем Месси, сообщает 90 min.

7 июня было официально объявлено о переходе Лионеля Месси в «Интер Майами» на правах свободного агента.

Суарес выступает за бразильскую команду «Гремио» с прошлого года после пребывания в уругвайском «Насьонале». Контракт 36-летнего нападающего с «Гремио» действует до 2024 года, но он имеет право досрочно освободиться от условий контракта и при желании может воспользоваться этим правом для перехода в «Интер Майами».

Месси и Суарес добивались высоких результатов, играя вместе в Каталонии, и сейчас ходят слухи, что аргентинец активно оказывает влияние на уругвайца в вопросе смены клуба.