90 min: Суарес присоединится к Месси в МЛС
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Уругвайский нападающий Луис Суарес собирается перейти в «Интер Майами» и воссоединиться с бывшим товарищем по «Барселоне» Лионелем Месси, сообщает 90 min.
7 июня было официально объявлено о переходе Лионеля Месси в «Интер Майами» на правах свободного агента.
Суарес выступает за бразильскую команду «Гремио» с прошлого года после пребывания в уругвайском «Насьонале». Контракт 36-летнего нападающего с «Гремио» действует до 2024 года, но он имеет право досрочно освободиться от условий контракта и при желании может воспользоваться этим правом для перехода в «Интер Майами».
Месси и Суарес добивались высоких результатов, играя вместе в Каталонии, и сейчас ходят слухи, что аргентинец активно оказывает влияние на уругвайца в вопросе смены клуба.
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