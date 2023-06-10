Широков: уходят государственные деньги — и заканчивается футбол. Прибыли быть не может

Генеральный директор «Сатурна» Роман Широков высказался о потенциальном уходе государственных денег из российского футбола и спорта вообще, заявив, что это приведёт к их вымиранию.
«Давайте так, чтобы эротических фантазий у вас не было: уходят государственные деньги — и заканчивается футбол. У нас порядка 60 клубов во Второй лиге, 18 — в Первой, 16 — в РПЛ. Всего около 100 клубов. Если из них 20 найдёте с частными деньгами, это будет хорошо. Если хотите, чтобы у нас осталось 20 клубов, тогда давайте уберём государственные деньги из футбола. Но что будут делать остальные? Их куда?
Всё время говорят про какие-то мифические деньги, которые придут в футбол. Никто в него не вкладывается, никому это не надо. Все ориентированы на извлечение какой-то прибыли. В футболе её на данный момент быть не может. Ни во Второй лиге, ни в Первой.
Поэтому когда кричат: «Давайте уберём государственные деньги», — ну убирайте. И у вас всё закончится. Притом во всех сферах деятельности — будь то футбол, хоккей и так далее. Там всё тоже не частное», — приводит слова Широкова «Матч ТВ».
- 10 июня 2023
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