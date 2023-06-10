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«Тоттенхэм» выкупит Лангле за € 6 млн

«Тоттенхэм» выкупит Лангле за € 6 млн
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Клеман Лангле останется в «Тоттенхэме», сообщает Diario Sport.

Сезон-2022/2023 французский защитник провёл в «Тоттенхэме» на правах аренды, сейчас он всё ещё является игроком «Барселоны». Полноценный трансфер может быть оформлен на следующей неделе, когда представители клубов проведут встречу.

«Барселона» требовала за Лангле € 12 млн, но трансфер может быть оформлен и за сумму вдвое меньше.

Благодаря переходу защитника в «Тоттенхэм» испанский клуб сэкономит более € 30 млн на его зарплате в будущем.

В розыгрыше АПЛ сезона-2022/2023 Лангле поучаствовал в 26 матчах, не забил ни одного гола и отдал две голевые передачи.

«Тоттенхэм» завершил сезон на восьмом месте английской Премьер-лиги, лишив себя возможности поучаствовать в еврокубках следующего сезона.

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