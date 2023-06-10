Булыкин: главной задачей для «Пари НН» в следующем сезоне будет сохранение прописки в РПЛ

Бывший форвард сборной России и московского «Динамо» Дмитрий Булыкин считает, что главной задачей «Пари НН» в следующем сезоне будет сохранение прописки в Российской Премьер-Лиге.
«Пари НН» устраивает результат, [они] уходят в отпуск на хорошей ноте. Хозяева расслабились в этом матче. «Родина» могла бы задержаться внизу турнирной таблицы РПЛ, но «Пари НН» оказался сильнее.
Хотелось, чтобы такой регион, как Нижний Новгород, остался в РПЛ. Думаю, «Пари НН» вряд ли выбьет много денег на следующий сезон, главной задачей будет остаться в РПЛ», — заявил Булыкин «Матч ТВ».
«Пари Нижний Новгород» в субботу,10 июня, уступил на домашней арене московской «Родине» со счётом 0:2 в ответном стыковом матче, но по сумме двух встреч (3:2) сохранил прописку в РПЛ.
- 10 июня 2023
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