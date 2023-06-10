Юран: оставить «Пари НН» в РПЛ было сложнее, чем «Химки» в прошлом году

Главный тренер футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран признался, что оставить нижегородскую команду в РПЛ ему было сложнее, чем «Химки» в сезоне-2021/2022.
«Я когда пришёл, после тренировок увидел на планшете, что многие парни в красной или даже в бордовой зоне. Спросил Хазова — это травмированные? Он ответил: нет, это всё здоровые ребята. Получается, подготовки как таковой не было. Команда была в минусе.
Нужно было собирать состав, потихоньку готовить его между матчами. Могу констатировать, что выполнить задачу было намного сложнее, чем в прошлом году с «Химками», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».
Сегодня, 10 июня, «Пари НН» проиграл московской «Родине» (0:2) в ответном стыковом матче, но по сумме двух встреч (3:2) одержал победу и сохранил прописку в Российской Премьер-Лиге.
- 10 июня 2023
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