Автобус «Манчестер Сити» попал в пробку в Стамбуле перед финалом Лиги чемпионов
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Автобус «Манчестер Сити» с игроками и тренерским штабом на пути к стадиону «Ататюрк» в Стамбуле попал в пробку. Некоторые болельщики «горожан» добирались до арены пешком, сообщает Daily Mail.
За полтора-два часа до начала матча с «Интером» автобус «Ман Сити» попал в пробку и с трудом продвигался по трассе. Часть болельщиков «горожан» приняла решение добираться до стадиона «Ататюрк» пешком вдоль дороги.
Некоторые фанаты «Манчестер Сити» рассказали, что из-за пробок им пришлось потратить на дорогу около двух часов, а те, кто решил воспользоваться метро, добрались до арены за полтора часа.
Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» состоится сегодня, 10 июня. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.
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