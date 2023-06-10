Автобус «Манчестер Сити» попал в пробку в Стамбуле перед финалом Лиги чемпионов

Автобус «Манчестер Сити» с игроками и тренерским штабом на пути к стадиону «Ататюрк» в Стамбуле попал в пробку. Некоторые болельщики «горожан» добирались до арены пешком, сообщает Daily Mail.

За полтора-два часа до начала матча с «Интером» автобус «Ман Сити» попал в пробку и с трудом продвигался по трассе. Часть болельщиков «горожан» приняла решение добираться до стадиона «Ататюрк» пешком вдоль дороги.

Некоторые фанаты «Манчестер Сити» рассказали, что из-за пробок им пришлось потратить на дорогу около двух часов, а те, кто решил воспользоваться метро, добрались до арены за полтора часа.

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» состоится сегодня, 10 июня. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.