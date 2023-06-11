«Лучший день в карьере». Бернарду Силва — о победе в Лиге чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва подвёл итоги финала Лиги чемпионов, в котором его команда обыграла «Интер» (1:0).

«Очень счастливы и испытываем невероятное чувство. Мы боролись за то, чтобы попасть сюда и подарить Лигу чемпионов болельщикам и клубу. Мы много работали вместе, чтобы победить. Это лучший день в моей карьере, и я очень счастлив.

Это была игра с большим давлением, мы испытывали некоторую нервозность. В первом тайме играли не очень хорошо. Во втором мы начали хорошо, но потом дали шансы «Интеру». Они тоже хороши, они заслужили приехать сюда», — приводит слова игрока L'Equipe.

Единственный гол в матче забил Родриго Эрнандес, открыв счёт на 68-й минуте матча. В роли ассистента выступил Силва.