Индзаги высказался о критике команды по ходу сезона после поражения в финале ЛЧ

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги после финального матча Лиги чемпионов высказался о критике команды в нынешнем сезоне.

«И я, и мои игроки подвергались атакам. Мы проиграли несколько игр, которые не должны были проигрывать, но я думаю, что мы извлекли ценные уроки из этих поражений, и в конце концов за последние два года мы выиграли четыре трофея и вышли в финал Лиги чемпионов», — приводит слова Индзаги Football Italia.

Напомним, в финальном матче Лиги чемпионов «Интер» уступил «Манчестер Сити» со счётом 0:1.

В чемпионате Италии «Интер» финишировал на третьем месте в турнирной таблице, записав в свой актив 72 очка. Команда пропустила перед собой «Наполи» и «Лацио».

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