Президент AFA подшутил над словами Мбаппе о футболе в Южной Америке

Президент Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа подшутил над французским нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе, который ранее заявлял, что европейский футбол гораздо сильнее южноамериканского.

«Аргентина — чемпион мира среди взрослых команд. Уругвай выиграл чемпионат мира U20. Бразилия — победитель чемпионата мира U17 и обладатель золота Олимпийских игр. Но как же это возможно? Мбаппе же сказал, что у Южной Америки нет уровня», — написал Тапиа в своём «твиттере».

Отметим, что Мбаппе в составе сборной Франции играл на чемпионате мира 2022 года в Катаре, где его команда проиграла в финале Аргентине в серии пенальти (3:3, 2:4 пен.). Форвард стал лучшим бомбардиром прошедшего мирового первенства.

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