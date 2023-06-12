Президент AFA подшутил над словами Мбаппе о футболе в Южной Америке

Президент Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа подшутил над французским нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе, который ранее заявлял, что европейский футбол гораздо сильнее южноамериканского.
«Аргентина — чемпион мира среди взрослых команд. Уругвай выиграл чемпионат мира U20. Бразилия — победитель чемпионата мира U17 и обладатель золота Олимпийских игр. Но как же это возможно? Мбаппе же сказал, что у Южной Америки нет уровня», — написал Тапиа в своём «твиттере».
Отметим, что Мбаппе в составе сборной Франции играл на чемпионате мира 2022 года в Катаре, где его команда проиграла в финале Аргентине в серии пенальти (3:3, 2:4 пен.). Форвард стал лучшим бомбардиром прошедшего мирового первенства.
Мбаппе празднует статус лучшего бомбардира «ПСЖ» с фанатами
- 12 июня 2023
-
12:09
-
12:00
-
11:57
-
11:49
-
11:46
-
11:40
-
11:39
-
11:26
-
11:23
-
11:16
-
11:07
-
11:05
-
11:00
-
10:59
-
10:46
-
10:44
-
10:40
-
10:32
-
10:24
-
10:20
-
10:06
-
10:01
-
10:00
-
09:56
-
09:55
-
09:40
-
09:40
-
09:39
-
09:26
-
09:26
-
09:20
-
09:13
-
09:06
-
09:00
-
08:46