В «ПСЖ» предполагают, что Мбаппе уйдёт в «Реал» через год

Французский «ПСЖ» не уверен в будущем в команде нападающего Килиана Мбаппе. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Рамон Альварес де Мон.

По информации источника, в клубе предполагают, что Мбаппе подпишет контракт с мадридским «Реалом» в 2024 году, когда закончится его соглашение с парижанами. При этом «ПСЖ» сомневается в необходимости продать нападающего летом 2023 года.

Ранее президент «Реала» Флорентино Перес, отвечая на вопрос болельщика «Королевского клуба», заявил, что клуб подпишет Мбаппе, но сделает это не в 2023 году.

В прошедшем сезоне 24-летний Мбаппе сыграл 43 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, отметившись в них 41 забитым мячом и 10 результативными передачами. Transfermarkt оценивает его в € 180 млн.

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