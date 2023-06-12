Тони Кроос отклонил предложение из Саудовской Аравии

Немецкий полузащитник Тони Кроос отказался от перехода в Саудовскую Аравию.
Игрок мадридского «Реала» получил предложение от амбициозного арабского футбольного проекта, но ответил отказом, сообщает Bild.
Контракт игрока с мадридским клубом завершится в конце июня, и «Реал» до сих пор не объявил о продлении соглашения с ним. Несмотря на это, немец всё равно отказался от предложения из Саудовской Аравии.
В розыгрыше Ла Лиги сезона-2022/2023 Кроос провел 30 матчей, забил два гола и отдал четыре голевые передачи. Он выступает за «сливочных» уже на протяжении девяти сезонов, перейдя в команду из мюнхенской «Баварии» в 2014 году.
Арабские клубы сейчас особенно активны на трансферном рынке: недавно «Аль-Иттихад» оформил трансфер Карима Бензема. Также некоторые клубы аравийской лиги претендуют, к примеру, на таких футболистов, как Лука Модрич, Анхель Ди Мария и Роберт Левандовски.
- 12 июня 2023
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