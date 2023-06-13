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«Динамо» заплатит «Оренбургу» € 1 млн за Личку. Назначение тренера согласовано

«Динамо» заплатит «Оренбургу» € 1 млн за Личку. Назначение тренера согласовано
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Чешский специалист Марцел Личка станет главным тренером «Динамо». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к «Оренбургу». При этом оренбургский клуб получит денежную компенсацию за уход тренера в размере € 1 млн.

«Оренбург» получит компенсацию около одного миллиона евро, зарплата Лички в «Динамо» тоже составит около одного миллиона евро», — добавил источник «Чемпионата».

Ранее Legalbet сообщил, что Марцел Личка в ближайшие несколько дней подпишет контракт с «Динамо» на три года, а его место главного тренера в «Оренбурге» может занять бывший защитник ПФК ЦСКА Иржи Ярошик. Сам экс-футболист подтвердил факт переговоров с оренбургским клубом, сообщив, что всё зависит от решения Марцела Лички.

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