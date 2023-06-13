Радимов ответил на вопрос о возможном назначении на пост наставника медиакоманды «Зенита»

Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов ответил на вопрос по поводу возможного назначения на пост главного тренера медийной команды сине-бело-голубых.

«Я могу возглавить медиакоманду «Зенита»? Ничего не знаю. Сами знаете, сколько сейчас слухов. Вчера меня ещё в «Волгарь» отправляли. Возглавляю ли я астраханский клуб? Сейчас я здесь», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Ранее стало известно, что у «Зенита» появится своя медиакоманда. Напомним, в 2022 году в России была основана Медийная футбольная лига (МФЛ). В рамках турнира уже было проведено два сезона, в обоих из которых победу одержала команда 2DROTS. В третьем сезоне принимают участие 16 команд, большая часть из которых базируется в Москве. Игроки московского «Спартака» Александр Соболев и Георгий Джикия владеют собственной медийной командой «Бей Беги».