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В ФИФА отреагировали на новость, что шведок заставили показать гениталии перед ЧМ-2011

В ФИФА отреагировали на новость, что шведок заставили показать гениталии перед ЧМ-2011
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В ФИФА отреагировали на то, что шведских футболисток заставили показать гениталии перед чемпионатом мира 2011 года в Германии.

Ассоциация заявила, что «приняла к сведению недавние комментарии футболистки Ниллы Фишер, касающиеся её опыта и гендерной проверки, проведённой со шведской сборной на чемпионате».

Daily Mail процитировал слова из книги футболистки Ниллы Фишер, которая рассказала о гендерной проверке перед чемпионатом мира 2011 года, в рамках которой футболисток шведской сборной заставили показать гениталии: «Нам сказали, что в ближайшие дни (перед турниром. — Прим. «Чемпионата») мы не должны бриться «там внизу» и что мы покажем свои гениталии врачу. Мы не понимали, как могло дойти до такого? Почему нас заставляют это делать, ведь должны же быть другие способы проверки.

В то же время никто не хотел ставить под угрозу возможность сыграть на чемпионате мира. Мы просто обязаны были это сделать, как бы больно и унизительно оно ни было».

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