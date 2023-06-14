Роман Бабаев: у ЦСКА есть намётки по трансферам. Надеюсь, будут точечные усиления
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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался о планах армейцев на летнее трансферное окно.
«У ЦСКА есть намётки по трансферам. Понятно, что сейчас ситуация очень непростая. Но надеюсь, что будут точечные усиления», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
ЦСКА занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Владимира Федотова набрала 58 очков после 30 матчей. Армейцы отстали от «Зенита», который стал чемпионом России, на 12 очков. ЦСКА выиграл Кубок России сезона-2022/2023. В Суперфинале красно-синие обыграли «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти). В составе армейцев отличился нападающий Фёдор Чалов (с пенальти).
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