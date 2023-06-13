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Бабаев: уверен, после завершения карьеры поставим Акинфееву памятник около стадиона ЦСКА

Бабаев: уверен, после завершения карьеры поставим Акинфееву памятник около стадиона ЦСКА
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о значимости голкипера клуба Игоря Акинфеева.

«Уверен, что после завершения карьеры поставим Акинфееву памятник около стадиона ЦСКА», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в воскресенье, 11 июня, ЦСКА стал обладателем Кубка России. Армейцы обыграли «Краснодар» в матче Суперфинала: основное время закончилось с ничейным счётом 1:1, а в серии пенальти точнее были подопечные Владимира Федотова — 6:5. Акинфеев отразил два удара в серии.

Акинфеев выиграл Кубок России в седьмой раз. По шесть трофеев есть в активе братьев Березуцких, Дейвидаса Шембераса, Вагнера Лава и Юрия Жиркова, по пять — у Игоря Чугайнова, Андрея Соломатина, Владимира Маминова, Евгения Алдонина и Чиди Одиа.

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