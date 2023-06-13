Бабаев: уверен, после завершения карьеры поставим Акинфееву памятник около стадиона ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о значимости голкипера клуба Игоря Акинфеева.
«Уверен, что после завершения карьеры поставим Акинфееву памятник около стадиона ЦСКА», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, в воскресенье, 11 июня, ЦСКА стал обладателем Кубка России. Армейцы обыграли «Краснодар» в матче Суперфинала: основное время закончилось с ничейным счётом 1:1, а в серии пенальти точнее были подопечные Владимира Федотова — 6:5. Акинфеев отразил два удара в серии.
Акинфеев выиграл Кубок России в седьмой раз. По шесть трофеев есть в активе братьев Березуцких, Дейвидаса Шембераса, Вагнера Лава и Юрия Жиркова, по пять — у Игоря Чугайнова, Андрея Соломатина, Владимира Маминова, Евгения Алдонина и Чиди Одиа.
- 13 июня 2023
-
09:20
-
09:20
-
09:20
-
09:13
-
09:00
-
08:55
-
08:37
-
08:30
-
08:30
-
06:31
-
06:12
-
05:47
-
05:30
-
05:24
-
04:45
-
04:36
-
04:36
-
04:29
-
04:16
-
04:06
-
03:59
-
03:52
-
03:44
-
03:33
-
03:29
-
03:06
-
03:00
-
02:50
-
02:42
-
02:28
-
02:01
-
01:58
-
01:47
-
01:43
-
01:24