Нидерланды — Хорватия: стартовые составы команд на полуфинал Лиги наций

В среду, 14 июня, состоится полуфинал Лиги наций УЕФА — 2022/2023, в котором сразятся сборная Нидерландов и сборная Хорватии. Игра пройдёт на стадионе «Де Кёйп (Фейеноорд)» в Роттердаме (Нидерланды). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Румыния). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стали известны стартовые составы команд.

Стартовые составы:

Нидерланды: Бейло, Гертрейда, ван Дейк, Аке, Виффер, де Йонг, Копмейнерс, Симонс, Мален, Гакпо.

Хорватия: Ливакович, Юранович, Шутало, Вида, Перишич, Модрич, Брозович, Ковачич, Иванушец, Пашалич, Крамарич.

Обе команды пробились в полуфинал соревнования благодаря первому месту на групповом этапе. Хорваты стали сильнейшими в квартете А1, опередив Данию, Францию и Австрию. Нидерланды, в свою очередь, выиграли группу А4, набрав больше очков, чем Бельгия, Польша и Уэльс.

Победитель сегодняшнего матча выйдет в финал Лиги наций, который состоится в воскресенье, 18 июня. Начало встречи – в 21:45 мск. Соперник одной из сегодняшних команд по решающему матчу определится в четверг, 15 июня, в игре сборных Италии и Испании.

В последний раз сборные Нидерландов и Хорватии встречались в 2008 году. Тогда в товарищеской игре сильнее были «оранжевые» — 3:0.