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Лига наций УЕФА. Нидерланды — Хорватия. Прямая трансляция
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21:45 Мск
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Нидерланды — Хорватия: стартовые составы команд на полуфинал Лиги наций

Нидерланды — Хорватия: стартовые составы команд на полуфинал Лиги наций
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В среду, 14 июня, состоится полуфинал Лиги наций УЕФА — 2022/2023, в котором сразятся сборная Нидерландов и сборная Хорватии. Игра пройдёт на стадионе «Де Кёйп (Фейеноорд)» в Роттердаме (Нидерланды). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Румыния). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стали известны стартовые составы команд.

Лига наций УЕФА. Лига A. 1/2 финала
14 июня 2023, среда. 21:45 МСК
Нидерланды
1-й тайм
0 : 0
Хорватия

Стартовые составы:

Нидерланды: Бейло, Гертрейда, ван Дейк, Аке, Виффер, де Йонг, Копмейнерс, Симонс, Мален, Гакпо.

Хорватия: Ливакович, Юранович, Шутало, Вида, Перишич, Модрич, Брозович, Ковачич, Иванушец, Пашалич, Крамарич.

Обе команды пробились в полуфинал соревнования благодаря первому месту на групповом этапе. Хорваты стали сильнейшими в квартете А1, опередив Данию, Францию и Австрию. Нидерланды, в свою очередь, выиграли группу А4, набрав больше очков, чем Бельгия, Польша и Уэльс.

Победитель сегодняшнего матча выйдет в финал Лиги наций, который состоится в воскресенье, 18 июня. Начало встречи – в 21:45 мск. Соперник одной из сегодняшних команд по решающему матчу определится в четверг, 15 июня, в игре сборных Италии и Испании.

В последний раз сборные Нидерландов и Хорватии встречались в 2008 году. Тогда в товарищеской игре сильнее были «оранжевые» — 3:0.

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