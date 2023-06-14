Нидерланды — Хорватия: «шашечные» сравняли счёт

В эти минуты проходит полуфинал Лиги наций УЕФА — 2022/2023, в котором сражаются сборная Нидерландов и сборная Хорватии. Команды играют на стадионе «Де Кёйп (Фейеноорд)» в Роттердаме (Нидерланды). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Румыния). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 55-й минуте нападающий хорватов Андрей Крамарич восстановил равновесие в счёте, реализовав пенальти.

Ранее нидерландцы вышли вперёд на 34-й минуте — отличился форвард команды Дониэлл Мален.

Напомним, обе команды пробились в полуфинал соревнования благодаря первому месту на групповом этапе. Хорваты стали сильнейшими в квартете А1, опередив Данию, Францию и Австрию. Нидерланды, в свою очередь, выиграли группу А4, набрав больше очков, чем Бельгия, Польша и Уэльс.

Победитель сегодняшнего матча выйдет в финал Лиги наций, который состоится в воскресенье, 18 июня. Начало встречи – в 21:45 мск. Соперник одной из сегодняшних команд по решающему матчу определится в четверг, 15 июня, в игре сборных Италии и Испании.