«Интер» не хочет продавать Бареллу «Ньюкаслу»

«Интер» считает полузащитника Николу Бареллу неприкосновенным и не хочет продавать его «Ньюкаслу», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, «сороки» пока не обращались к миланцам по поводу Бареллы и не выдвигали официального предложения о приобретении 26-летнего полузащитника.

Тем не менее, «чёрно-синие» не хотят отпускать одного из своих ключевых игроков этим летом. Отмечается, что у «Интера» нет необходимости продавать игроков во что бы то ни стало.

Вполне вероятно, что «Ньюкасл» сделает первое предложение о приобретении Бареллы, несмотря на позицию «чёрно-синих». Ранее сообщалось, что «сороки» хотят приобрести итальянского полузащитника за € 58,5 млн и сделать его одним из самых высокооплачиваемых игроков команды Эдди Хау.

В минувшем сезоне Никола провёл 35 матчей за «Интер» в рамках Серии А, забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.