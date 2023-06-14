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«Ньюкасл» намерен выкупить Бареллу у «Интера» за € 58 млн

«Ньюкасл» намерен выкупить полузащитника «Интера» Николо Бареллу за € 58 млн, сообщает The Telegraph.

По информации источника, руководство «сорок» прилагает все возможные усилия для заключения сделки в самое ближайшее время.

Сообщается, что основная глобальная цель «Ньюкасла» в летнее трансферное окно — покупка двух сильных полузащитников. На эту задачу боссами клуба отводится внушительная сумма. Несмотря на интерес к Барелле, основной трансферной целью остаётся полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон.

В сезоне-2022/2023 на счету Бареллы 52 матча за «Интер» во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и девятью результативными передачами. Хавбек выступает за «нерадзурри» на протяжении четырёх сезонов.

Контракт игрока с миланским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.

Ранее «Ньюкасл» объявил о своей первой покупке в летнее трансферное окно.