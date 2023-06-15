Испания — Италия: «Фурия Роха» вышла вперёд уже на четвёртой минуте матча

В данный момент проходит полуфинал Лиги наций УЕФА — 2022/2023, в котором сражаются сборная Испании и сборная Италии. Команды играют на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде (Нидерланды). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испанцы открыли счёт уже на четвёртой минуте матча — отличился вингер Йереми Пино.

Победитель сегодняшнего матча выйдет в финал Лиги наций, который состоится в воскресенье, 18 июня. Начало встречи – в 21:45 мск. Соперником одной из сегодняшних команд по решающему матчу станет сборная Хорватии, в среду, 14 июня, обыгравшая Нидерланды со счётом 4:2.

В последний раз сборные Испании и Италии встречались также в полуфинале Лиги наций УЕФА в сезоне-2020/2021. Это было в октябре 2021 года. Тогда сильнее оказались испанцы — 2:1.