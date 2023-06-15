Италия сыграет с Нидерландами в матче за третье место в Лиге наций УЕФА

Завершился полуфинальный матч Лиги наций УЕФА — 2022/2023, в котором сражались сборная Испании и сборная Италии. Команды играли на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде (Нидерланды). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Скуадра адзурра» уступила со счётом 1:2.

Испанцы забили быстрый гол уже на третьей минуте матча — отличился вингер Йереми Пино. Однако Италия быстро сравняла счёт, добившись этого на 11-й минуте, когда форвард Чиро Иммобиле реализовал пенальти. Победным голом на 88-й минуте отметился нападающий Хоселу. Матч завершился поражением итальянцев со счётом 1:2.

Таким образом, Италия сыграет в матче за третье место в Лиге наций УЕФА, который состоится в воскресенье, 18 июня. Начало встречи – в 16:00 мск. Соперником «скуадры адзурры» станет сборная Нидерландов, в среду, 14 июня, уступившая хорватам со счётом 2:4 в дополнительное время.