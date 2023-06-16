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Быстров: сыграть за «Зенит» в Медиалиге? Мне и так хватает медиа на телевизоре

Быстров: сыграть за «Зенит» в Медиалиге? Мне и так хватает медиа на телевизоре
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Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владимир Быстров заявил, что не планирует играть за команду сине-бело-голубых в Медиалиге, отметив, что ему интереснее тренировать детей.

«Сыграть за «Зенит» в Медиалиге? Я пока тренирую детей – мне это интересно. Мне и так хватает медиа на телевизоре. Куда больше-то?» – приводит слова Быстрова «Спорт день за днём».

Ранее о планах создания медийной команды «Зенита» заявил генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Медведев. Большинство команд Медиалиги представляют Москву. В двух прошедших сезонах чемпионом становился клуб 2DROTS.

В прошедшем вчера, 15 июня, в Санкт-Петербурге ретроматче «Зенита» и сборной России Быстров играл за национальную команду.

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