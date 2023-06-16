Кейн забил минимум один гол в 11-м матче квалификации Евро подряд

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн отметился хотя бы одним забитым мячом в 11 матчах квалификации чемпионата Европы подряд. Кейн забил третий гол в ворота сборной Мальты, реализовав пенальти в матче 3-го тура отбора на Евро-2024.
Результативная серия Кейна началась в марте 2019 года, когда нападающий «Тоттенхэма» отличился в матче с Чехией (5:0). Жертвами англичанина стали и все остальные соперники по квалификации Евро-2020 (Черногория, Болгария, Косово), а также Италия, Украина и теперь Мальта, с которыми «львы» сражаются за право выступать на Евро-2024. В общей сложности он забил в этих 11 матчах 15 мячей, оформив два хет-трика.
На момент выхода новости счёт в матче Мальта – Англия остаётся 3:0 в пользу британцев. Помимо Кейна, отличился Трент Александер-Арнольд, ещё один гол стал следствием удара по своим воротам игрока Мальты.
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