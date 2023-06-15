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Беллингем — о Мбаппе в «Реале»: я читал кое-что в «твиттере», но не всё из этого правда

Беллингем — о Мбаппе в «Реале»: я читал кое-что в «твиттере», но не всё из этого правда
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Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался о возможном переходе в свой клуб нападающих лондонского «Тоттенхэма» и французского «ПСЖ» Гарри Кейна и Килиана Мбаппе.

«Слухи о переходе Кейна в «Реал»? Он мой капитан в сборной и фантастический игрок. Что бы ни случилось, я не должен этого комментировать.

Мбаппе? Как я уже сказал о Кейне, я не могу это комментировать. Они оба потрясающие игроки, посмотрим, что произойдёт. Я читал кое-что в «твиттере», но не всё, что мы видим, правда. Он отличный игрок, и мы всегда хотим играть с лучшими. Мы все хотели бы сыграть с Мбаппе, в этом нет никаких сомнений», — приводит слова Беллингема с пресс-конференции Mundo Deportivo.

Сам Беллингем пополнил состав «Реала» только в это летнее трансферное окно.

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