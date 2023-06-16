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Украина одержала волевую победу в матче с Северной Македонией, Англия разгромила Мальту

Украина одержала волевую победу в матче с Северной Македонией, Англия разгромила Мальту
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В пятницу, 16 июня, состоялись матчи 3-го тура группы С квалификации чемпионата Европы – 2024. Сборная Украины одержала победу с характером в матче с командой Северной Македонии в Скопье.

Первый тайм остался за хозяевами, которые завладели комфортным преимуществом благодаря дублю Эниса Барди. После перерыва Украина ответила тремя забитыми мячами: отличились Илья Забарный, Ефим Конопля и Виктор Цыганков, а Михаил Мудрик отдал две результативные передачи. С 73-й минуты хозяева матча играли в меньшинстве после удаления Висара Муслиу.

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа C. 3-й тур
16 июня 2023, пятница. 21:45 МСК
Северная Македония
Окончен
2 : 3
Украина
1:0 Барди – 31'   2:0 Элмас – 39'   2:1 Забарный – 62'   2:2 Конопля – 67'   2:3 Цыганков – 83'
Удаления: Муслиу – 73' / нет

В параллельном матче этой же группы сборная Англии разгромила в гостях Мальту со счётом 4:0. Отличились Трент Александер-Арнольд, Гарри Кейн, реализовавший пенальти, и Каллум Уилсон. Начало разгрому положил автогол мальтийца Фердинандо Апапа.

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа C. 3-й тур
16 июня 2023, пятница. 21:45 МСК
Мальта
Окончен
0 : 4
Англия
0:1 Апап – 8'   0:2 Александер-Арнольд – 28'   0:3 Кейн – 31'   0:4 Уилсон – 83'

Сборная Англии продолжает возглавлять таблицу группы С, набрав девять очков в трёх матчах. Украина вышла на второе место (три очка), опередив Италию (3) и Северную Македонию (3) по дополнительным показателям.

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