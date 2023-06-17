Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Родриго: чем раньше Мбаппе перейдёт в «Реал», тем лучше

Родриго: чем раньше Мбаппе перейдёт в «Реал», тем лучше
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Реала» Родриго Гоэс прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

«Для меня Мбаппе — десятка, феномен. Он один из лучших игроков. Нам сейчас нужен игрок на его позицию. Килиан очень хочет перейти в «Реал». Но сейчас у него есть контракт с «ПСЖ», нужно уважать это.

Думаю, чем раньше Мбаппе перейдёт в «Реал», тем лучше. Но если Мбаппе не будет подписан, то есть и другие игроки. Решение будет за Флорентино Пересом и Карло Анчелотти», — приводит слова Родриго COPE.

Ранее появилась информация, что форвард отправил официальное письмо в «ПСЖ», где сообщил, что ни при каких обстоятельствах не будет продлевать контракт с парижанами до 2025 года. Мбаппе может покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2024 года.

Мбаппе утешил болельщицу, которой разбил нос

Материалы по теме
L'Équipe: Килиан Мбаппе примет участие в домашних Олимпийских играх
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023