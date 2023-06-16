L'Équipe: Килиан Мбаппе примет участие в домашних Олимпийских играх

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе примет участие в Олимпийских играх.
Как сообщает L'Équipe, в олимпийскую сборную Франции войдут как минимум трое игроков основной команды, и среди них точно будет Мбаппе. Отмечается, что французский форвард мечтает о победе в Олимпиаде. За сборную Франции также могут сыграть вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис и защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан.
Напомним, в 2024 году пройдут летние Олимпийские игры, они состоятся в Париже.
Ранее появилась информация, что форвард отправил официальное письмо в «ПСЖ», где сообщил, что ни при каких обстоятельствах не будет продлевать контракт с парижанами до 2025 года. Мбаппе может покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2024 года.
В прошлом сезоне Мбаппе провёл 43 матча во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал 10 результативных передач.
Мбаппе празднует статус лучшего бомбардира «ПСЖ» с фанатами:
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